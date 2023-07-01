Сальдо заявил о зачистке ВС России берега Днепра у Антоновского моста

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в субботу, 1 июля, в своем Telegram-канале сообщил, что российские войска уничтожили украинских боевиков, укрывавшихся под Антоновским мостом.

По его данным, это произошло прошлой ночью. Военную операцию провели бойцы группировки войск «Днепр». Они совершили внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. Также в уничтожении боевиков ВСУ участвовали бойцы отряда «ШТОРМ», 61 бригады морской пехоты, 126 бригады береговой обороны, 127 бригады резерва и 205 мотострелковой бригады.

«К 3 часам ночи опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты <...> Всё, никаких «плацдармов», на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами — будут так же получать, но в большем масштабе», — уточнил он.

29 июня Сальдо сообщал, что Вооруженные силы России потопили шесть лодок с военными Украины (ВСУ), которые пытались переправиться через Днепр. На правом берегу Днепра российские военные ликвидировали отряд противника, готовившийся к переправе.

В тот же еднь начальник штаба полка с позывным Белый рассказал, что остатки украинского десанта выдавливаются из-под Антоновского моста в Херсонской области.

В конце апреля Сальдо заявил о невозможности для украинских войск перебросить технику на левый берег Днепра, поскольку Антоновский мост частично разрушен. По его словам, реализовать понтонную переправу не выйдет, так как российские силы потопят ее за несколько минут.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.