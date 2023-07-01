В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на $1,8 тыс.

В Санкт-Петербурге мошенники обманули 89-летнюю женщину на $1,8 тыс. Об этом в субботу, 1 июля, сообщил источник «Известий».

В четверг, 29 июня, пенсионерке поздно ночью позвонили с неизвестного номера. Звонившего женщина приняла за своего зятя. Мужчина заявил, что попал с женой в ДТП и теперь им нужны деньги.

Примерно через час после разговора к пенсионерке пришел неизвестный мужчина. Ему женщина передала $1,8 тыс.

Полицейские просмотрели записи с камеры наблюдения, а также изъяли следы пальцев рук и обуви. Возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Днем ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге злоумышленники вынудили профессора ГУАП перевести им почти 2,5 млн рублей. Мошенники позвонили мужчине, представились сотрудниками ЦБ РФ и ФСБ и начали его шантажировать.