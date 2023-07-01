В Марий Эл собака напала на девочку

В городе Волжск Республики Марий Эл собака напала на девятилетнюю девочку, ребенка госпитализировали с многочисленными рваными ранами рук, ног и головы. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили «Вести Марий Эл».

Инцидент произошел в частном секторе. Пес породы американская акита выбрался из вольера на улицу и напал на школьницу. Хозяин побежал за собакой, но предотвратить происшествие не успел.

Пострадавшая находится в Республиканской детской клинической больнице.

«Ночь ребенок провел в реанимации, сейчас состояние девочки стабильное, она проходит лечение в отделении травматологии», — рассказал врач-травматолог Иван Дмитриев.

Сотрудники региональной прокуратуры проводят проверку.

25 июня в городе Бийск Алтайского края алабай набросился на 14-летнего мальчика, который рыбачил на берегу реки. После нападения подросток самостоятельно добрался до дома, где родители вызвали ему скорую помощь. Школьник получил рану в области левого предплечья. Впоследствии собаку поймали полицейские.