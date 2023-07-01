Столб дыма заметили в районе аэропорта Пулково второй раз за сутки
Очевидцы сообщили о поднимающемся столбе дыма в районе международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. По данным «Известий», задымление наблюдалось около 7:30 в субботу, 1 июля.
В распоряжении «Известий» также есть кадры с места происшествия.
Предварительно, за территорией аэропорта загорелись производственные отходы, вероятно, деревянные щепки. Площадь возгорания составила 36 кв. м. Открытое горение к настоящему времени уже ликвидировано. На месте работают спасатели.
Еще одно возгорание, но уже непосредственно на территории воздушной гавани, было зафиксировано вечером 30 июня. Тогда в самолете авиакомпании Emirates произошло задымление. Борт собирался вылететь из Санкт-Петербурга в Дубай. Как уточняли в пресс-службе аэропорта, самолет был отбуксирован обратно на место стоянки. Рейс был задержан и только утром 1 июля вылетел в пункт назначения.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.