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Столб дыма заметили в районе аэропорта Пулково второй раз за сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Очевидцы сообщили о поднимающемся столбе дыма в районе международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. По данным «Известий», задымление наблюдалось около 7:30 в субботу, 1 июля.

В распоряжении «Известий» также есть кадры с места происшествия.

Предварительно, за территорией аэропорта загорелись производственные отходы, вероятно, деревянные щепки. Площадь возгорания составила 36 кв. м. Открытое горение к настоящему времени уже ликвидировано. На месте работают спасатели.

Еще одно возгорание, но уже непосредственно на территории воздушной гавани, было зафиксировано вечером 30 июня. Тогда в самолете авиакомпании Emirates произошло задымление. Борт собирался вылететь из Санкт-Петербурга в Дубай. Как уточняли в пресс-службе аэропорта, самолет был отбуксирован обратно на место стоянки. Рейс был задержан и только утром 1 июля вылетел в пункт назначения.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

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