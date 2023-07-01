Карта спецоперации на Украине 1 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 июля можно в материале «Известий».

Как заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута.

На донецком направлении отражено 15 атак противника в районах Белогоровки, Артемовска, Первомайского, Ласточкино, Водяного и Веселого ДНР. Потери ВСУ составили более 265-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», а также одно орудие Д-20. В районе Выемки ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Невского, Кременной и Червоной Дибровы ЛНР. В районе Торского ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ. За сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На южно-донецком направлении отражены две атаки противника в районе Старомайорского ДНР. В районах Новодаровки и Работино Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ.

На запорожском направлении отражена атака противника в районе Пятихатки Запорожской области. В районе Луговского нанесено поражение подразделению 106-й бригады территориальной обороны. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, две гаубицы Д-20, а также одна гаубица «Мста-Б».

На купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ в районах Тимковки, Тополи и Берестового Харьковской области. В районе Новоселовского ЛНР пресечена деятельность ДРГ ВСУ. Общие потери противника составили более 75-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На херсонском направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Ликвидирована диверсионная группа ВСУ при попытке высадки на двух моторных лодках на остров Антоновский.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4845 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10430 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5291 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11324 единицы специальной военной автомобильной техники.