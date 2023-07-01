В Обнинске таксист снес две остановки и скрылся с места ДТП
В Обнинске Калужской области 1 июля таксист на Hyundai, двигаясь на большой скорости, снес две остановки и фонарный столб, а после этого скрылся. Кадры с места ДТП появились в распоряжении «Известий».
По данным «Известий», авария произошла утром в субботу на проспекте Маркса. В машине находились три человека. По словам очевидцев, водитель такси и пассажир с переднего сидения сразу покинули место происшествия. Второго пассажира задержали сотрудники ДПС.
Мужчина, находившийся в автомобиле, заявил, что не помнит, как произошла авария, потому что сел в такси после того, как выпил немного алкоголя.
Правоохранительные органы уже приступили к проверке по факту случившегося. На данный момент известно, что машина зарегистрирована на жительницу города Белоусово. Личность водителя и причины ДТП устанавливаются.
Как сказали представители органов, водителю грозит лишение прав за оставление места ДТП. Кроме того, ему нужно будет возместить ущерб за порчу городского имущества.
Ранее, 18 июня, водитель BMW наехал на ограду детской психиатрической больницы имени Мнухина в Санкт-Петербурге. После ДТП он скрылся, оставив транспортное средство.