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ВС РФ уничтожили разведгруппу ВСУ в районе Новоданиловки на запорожском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие группировки войск «Восток» ВС РФ преселки попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на запорожском направлении. Об этом в субботу, 1 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На запорожском направлении силами воздушной разведки вскрыта и огнем артиллерии уничтожена разведгруппа противника в районе Новоданиловки. В этом же районе пресечена попытка разведки боем группы пехоты ВСУ. Понеся потери, противник отступил», — заявил он.

Чехов добавил, что в районе Малой Токмачки огнем гаубиц российские военные уничтожили автомобильную технику с живой силой противника, а в районе севернее Жеребянки противотанковой управляемой ракетой была поражена бронированная ремонтно-эвакуационная машина ВСУ.

Кроме того, расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор» и «Оса» сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Фурия».

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Ранее, 30 июня, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ на запорожском направлении пресекли попытку противника провести разведку боем силами мотопехотного взвода. Кроме этого, была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе Работино Запорожской области.

До этого, 27 июня, журнал Forbes сообщил, что попытка ВСУ двинуться под Малой Токмачкой на юг закончилась поражением и потерями, которые оказались более катастрофическими, чем предполагалось. Авторы статьи подчеркнули, что за один-два часа группа бригад потеряла почти пятую часть американских БМП M-2, пятую часть Leopard 2A6 и половину своих Leopard 2R.

8 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины потерпели поражение при попытке провести атаку в Запорожской области. Он отметил, что минные поля, работа артиллерии и авиации сделали свое дело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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