Артиллеристы группировки «Юг» разгромили придорожный склад боеприпасов ВСУ
Артиллеристы группировки «Юг» ВС РФ уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, сообщает 1 июля «РИА Новости».
Удар был нанесен после тщательной разведки с помощью дронов. Как рассказали военнослужащие, объект был обнаружен рядом с дорогой.
Днем ранее, 30 июня, удары авиации группировки войск «Юг» по трем направлениям уничтожили пункты временной дислокации трех механизированных украинских бригад и одной бригады теробороны ВСУ. Подразделениями группировки была также сорвана атака штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Крутая Балка на авдеевском направлении.
29 июня артиллеристы Южной группировки уничтожили опорные пункты двух бригад ВСУ и три 120-миллиметровых миномета. В свою очередь, огнеметчики ударили по скоплению живой силы противника в районе Малой Калиновки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.