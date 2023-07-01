Гаврилов заявил о невозможности ведения переговоров с Западом по ДОВСЕ

Со стороны западных стран звучали призывы не выходить из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), но в нынешней ситуации для России переговоры с Западом невозможны. Об этом в субботу, 1 июля, заявил в беседе с «Известиями» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Звучали призывы не выходить из договора, изменить свою позицию. Но, как говорится, скорее Дунай повернет вспять, как было сказано руководителем делегации (заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым — Ред.), прежде чем мы пойдем на такие шаги. То, что сделано, сделано. Нас к этому вынуждали много лет. Терпение наше не беспредельно», — сказал дипломат.

Гаврилов выразил уверенность в том, что Запад сам предложит России сесть за стол переговоров. Однако, по его мнению, зная, как он себя повел с нормами международного права, Россия еще много раз подумает, прежде чем рассматривать какие-то конкретные договоренности.

«Они все [западные страны] нарушали на протяжении этих лет и не хотели договоренностей, в то время как мы, являясь приверженцами выполнения международных обязательств, пытались всячески достичь их. Все наши усилия были высокомерно проигнорированы», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что в настоящий момент всё решается на поле боя, и нужно исходить именно из этого. Архитектура международной безопасности — важный вопрос для обсуждений, но не сейчас.

Ранее, 29 июня, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал причины решения России выйти из ДОВСЕ. По его словам, РФ выходит из договора в связи с обстоятельствами, поставившими страну под угрозу. В частности, к ним относятся присоединение к НАТО новых государств без их присоединения к ДОВСЕ, а также размещение обычных вооружений старых членов НАТО на территориях новых ее членов.

Ранее в этот день в МИД РФ заявили о необратимости выхода России из ДОВСЕ. Антироссийская риторика США и «их сателлитов» лишний раз подтвердила правильность принятого Россией решения, было сказано в сообщении министерства.

9 июня НАТО осудило решение РФ о выходе из ДОВСЕ и призвало Россию вернуться к его соблюдению. В своем заявлении альянс обвинил Россию в том, что она якобы не выполняла свои обязательства по ДОВСЕ с 2007 года, а ее решение о денонсации договора, по мнению организации, подрывает всю систему евроатлантической безопасности.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности. В частности, после роспуска Варшавского договора Россия призывала обновить параметры ДОВСЕ, однако США и другие члены НАТО под надуманными предлогами не стали утверждать изменения и соответствующее соглашение об адаптации договора от 1999 года.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Согласно пояснительной записке к законопроекту, США и их союзники намеренно идут на конфронтацию с Россией, что чревато катастрофическими последствиями.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны — члены НАТО не начнут добросовестно его выполнять.