Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях

Ремонтно-восстановительные подразделения Воздушно-десантных войск РФ постоянно ведут работу по восстановлению боевой техники в зоне проведения спецоперации. Как проходит модернизация тяжелых огневых систем (ТОС), в субботу, 1 июля, показало Минобороны РФ.

«В настоящее время у нас на модернизации находится тяжелое огневое средство. Модернизируем мы его защитой — антидронной системой — то, что актуально», — рассказал командир ремонтной бригады с позывным Орел.

Специальный экран, который защитит экипаж от беспилотников, устанавливают на ТОС-1А «Солнцепек». По словам военнослужащих, доработки действительно помогают в бою.

На соседнем участке полевого гаража ремонтные подразделения модернизируют бронетранспортер. Там на него наваривают решетчатый каркас. В случае обстрела из гранатомета такая решетка защитит военных от кумулятивного снаряда. Кроме того, специалисты усилили броню: установили на корпус дополнительные защитные пластины.

Командир сварочного отделения с позывным Электрод добавил, что это уже не первая машина, которую они сделали. Они планируют и дальше улучшать ТОС — процесс модернизации происходит постоянно. Все новшества инженеры разрабатывают совместно с экипажами.

Ремонтные подразделения работают в полевых условиях, качественно восстанавливая технику даже со сложными повреждениями. Каждый специалист понимает, что от его работы зависят жизни бойцов на передовой.

Ранее, 19 июня, Минобороны РФ сообщило, что такелажник технического взвода младший сержант Никита Кондрулин в полевых условиях восстановил четыре самоходных артиллерийских установки (САУ) «Гиацинт-С». Он смог вернуть в строй САУ, работая под регулярным огнем националистов на линии боевого соприкосновения.

22 апреля в Минобороны РФ рассказали, что специалисты по ремонту вооружения освоили методики восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов в полевых условиях. Помимо бронетехники и автотранспорта, ремонтные батальоны возвращают в строй системы залпового огня и буксируемые артиллерийские орудия.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.