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Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях

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Фото: Министерство обороны РФ
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Ремонтно-восстановительные подразделения Воздушно-десантных войск РФ постоянно ведут работу по восстановлению боевой техники в зоне проведения спецоперации. Как проходит модернизация тяжелых огневых систем (ТОС), в субботу, 1 июля, показало Минобороны РФ.

«В настоящее время у нас на модернизации находится тяжелое огневое средство. Модернизируем мы его защитой — антидронной системой — то, что актуально», — рассказал командир ремонтной бригады с позывным Орел.

Специальный экран, который защитит экипаж от беспилотников, устанавливают на ТОС-1А «Солнцепек». По словам военнослужащих, доработки действительно помогают в бою.

На соседнем участке полевого гаража ремонтные подразделения модернизируют бронетранспортер. Там на него наваривают решетчатый каркас. В случае обстрела из гранатомета такая решетка защитит военных от кумулятивного снаряда. Кроме того, специалисты усилили броню: установили на корпус дополнительные защитные пластины.

Командир сварочного отделения с позывным Электрод добавил, что это уже не первая машина, которую они сделали. Они планируют и дальше улучшать ТОС — процесс модернизации происходит постоянно. Все новшества инженеры разрабатывают совместно с экипажами.

Ремонтные подразделения работают в полевых условиях, качественно восстанавливая технику даже со сложными повреждениями. Каждый специалист понимает, что от его работы зависят жизни бойцов на передовой.

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Ранее, 19 июня, Минобороны РФ сообщило, что такелажник технического взвода младший сержант Никита Кондрулин в полевых условиях восстановил четыре самоходных артиллерийских установки (САУ) «Гиацинт-С». Он смог вернуть в строй САУ, работая под регулярным огнем националистов на линии боевого соприкосновения.

22 апреля в Минобороны РФ рассказали, что специалисты по ремонту вооружения освоили методики восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов в полевых условиях. Помимо бронетехники и автотранспорта, ремонтные батальоны возвращают в строй системы залпового огня и буксируемые артиллерийские орудия.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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