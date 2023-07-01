МИД Румынии напомнил о выезде 40 сотрудников дипмиссии РФ в Бухаресте

МИД Румынии, согласно решению о сокращении дипломатического и технико-административного персонала дипмиссии России в стране, заявил о необходимости выезда 1 июля нескольких десятков ее сотрудников.

«МИД сообщает, что в общей сложности 40 сотрудников российской дипломатической миссии в Бухаресте вместе с членами семей должны покинуть территорию Румынии на борту гражданского самолета, принадлежащего российской авиакомпании», — сказано в сообщении ведомства от 30 июня.

МИД напомнил, что решение Румынии о сокращении персонала посольства РФ в Бухаресте «отражает нынешний уровень двусторонних отношений» в контексте российской спецоперации по защите Донбасса. Кроме того, меру назвали соответствующей процедурам, которые в аналогичных ситуациях используются другими государствами — членами Евросоюза.

Посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин 8 июня назвал решение сократить штат посольства России «указкой НАТО». Этот жест также направлен на подрыв межгосударственных отношений.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что решение Румынии сократить штат российского посольства отражает аморальную поддержку Бухарестом нацистского режима в Киеве и способствует затягиванию конфликта.

Тогда же МИД Румынии потребовал, чтобы в течение 30 дней 51 сотрудник российского посольства покинул страну. Из заявления румынского внешнеполитического ведомства следует, что речь идет о 21 дипломате и 30 работниках технико-административного персонала. Таким образом, в стране должно остаться только 11 российских дипломатов и 29 сотрудников.

В Министерстве иностранных дел России в ответ на это заявили, что РФ даст соответствующий ответ на данное решение Румынии.

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов — в частности, из Польши, Германии, Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов, Дании, Болгарии, Португалии, Ирландии, Швеции, Чехии, Румынии, Эстонии, Литвы, Латвии, Греции и других стран. Россия, в свою очередь, принимает ответные меры.