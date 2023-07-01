Не менее 25 человек погибли при возгорании автобуса в Индии
По меньшей мере 25 человек погибли при возгорании автобуса в индийском штате Махараштра. Об этом 1 июля сообщило агентство ANI.
Возгорание произошло в автобусе, который следовал из города Яватмал в Пуну. Произошел инцидент ночью на скоростной автомагистрали «Самруддхи Махамарг».
Отмечается, что всего в автобусе ехали 32 человека. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
30 июня по меньшей мере 45 человек погибли в Кении в результате ДТП. Авария произошла недалеко от города Лондиани — грузовик не справился с управлением и врезался в несколько других автомобилей и рыночных торговцев.