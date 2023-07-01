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В Белграде оппозиционеры перекрыли международную трассу во время митинга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сторонники сербской оппозиции в рамках акции «Сербия против насилия» устроили митинг в Белграде вечером 30 июня, перекрыв международную трассу. Кадры с места событий оказались в распоряжении «Известий».

Митинг прошел в районе Новый Белград (Нови Београд - Ред.). Оппозиционеры на автомобилях сначала замедлили, а потом полностью блокировали движение на трассе Е-75, которая идет от Северной Македонии до Венгрии прямо через центр столицы Сербии.

На кадрах видно, что митингующие стоят с транспарантами и плакатами на мосту и под мостом, также перегораживая проезд.

По данным «РИА Новости», акция прошла без происшествий, около 20:00 (21:00 мск) автомагистраль была разблокирована.

Переворотный момент: в Белграде прошли очередные массовые протесты
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Ранее, 3 июня, в Белграде прошел пятый по счету массовый митинг оппозиции у здания Скупщины (парламента) страны. Шествие проходило по центральным улицам города, по неофициальным данным всего участвовало 110 тыс. человек.

На следующий день президент Сербии Александр Вучич рассказал о том, что он получает около 200 угроз об убийстве ежедневно. По его словам, должность президента учит терпеть подобные угрозы. Это был ответ на вопрос об инциденте на массовом протесте оппозиции, где демонстранты повесили куклу, напоминающую президента.

Тогда же он затронул тему безопасности, которая волнует протестантов в стране. Вучич отметил, что «до сегодняшнего утра было передано более 68 тыс. единиц оружия» в рамках добровольной сдачи оружия, которая стартовала после убийств в сербской школе.

Наряду с этим Сербия имеет напряженную ситуацию из-за конфликта на границе с непризнанной республикой Косово.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

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