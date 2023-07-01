Мать девочки

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В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
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Зеленский заявил о желании Украины показать результаты контрнаступления до саммита НАТО
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Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за инцидента в Кишиневе
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Лавров указал на отсутствие у Байдена интереса к мирным переговорам по Украине
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Посол Нечаев назвал удручающей ситуацию с расследованием диверсий на СП и СП-2
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На борту задымившегося самолета в Пулково была делегация из Вьетнама
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Лавров заявил о потере доверия России к Западу во всех сферах
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Следователи организовали проверку по факту задымления самолета в Пулково
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Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам СК РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой дождь и до +26 градусов 1 июля
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Лукашенко заявил о неприменении Белоруссией ядерного оружия
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Экс-проректор СамГУ в нетрезвом состоянии уснул за рулем и едва не устроил ДТП
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По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП в Кении

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