Реклама
Прямой эфир
Мир
В конгрессе США предложили запретить финансирование Украины до завершения конфликта
Мир
Зеленский заявил о желании Украины показать результаты контрнаступления до саммита НАТО
Мир
Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за инцидента в Кишиневе
Мир
Лавров указал на отсутствие у Байдена интереса к мирным переговорам по Украине
Мир
Посол Нечаев назвал удручающей ситуацию с расследованием диверсий на СП и СП-2
Общество
На борту задымившегося самолета в Пулково была делегация из Вьетнама
Мир
Лавров заявил о потере доверия России к Западу во всех сферах
Общество
Следователи организовали проверку по факту задымления самолета в Пулково
Общество
Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам СК РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой дождь и до +26 градусов 1 июля
Мир
Лукашенко заявил о неприменении Белоруссией ядерного оружия
Происшествия
Экс-проректор СамГУ в нетрезвом состоянии уснул за рулем и едва не устроил ДТП
Мир
По меньшей мере 45 человек погибли в результате ДТП в Кении
Сюжет:

Лавров назвал базаром попытки выторговать мир на Украине в обмен на территории

Лавров сравнил с базаром идею о мире на Украине в обмен на территории
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Попытки выторговать мир на Украине в обмен на территории напоминает базарный принцип, к тому же борьба ведется не за территории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии» 30 июня.

«Понимаете, это подход, как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат», — сказал он.

Лавров пояснил, сколь невероятной выглядит ситуация, при которой Швейцария запретит французский или немецкий языки, Ирландия — английский, а Бельгия — фламандский. При этом на Украине всячески притесняют и запрещают русский язык.

«На Украине этнических русских минимум 20%, а тех, кто говорит и думает на русском языке — больше половины. Поэтому не в территориях дело. Речь идет о том, что [президент Украины Владимир] Зеленский выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации на территории той страны, где не ему, а его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот с главной целью: превратить Украину в инструмент сдерживания и подрыва безопасности Российской Федерации, ликвидации всего русского на тех землях, которые были освоены русскими», — подчеркнул глава российского МИДа.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин — о рисках дальнейшего расширения НАТО на восток и переговорах с Украиной

В этом же интервью Лавров отметил: американский президент Джо Байден не заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине. Глава российской дипломатии упрекнул США в том, что они «никогда не высказывались за поиск мирного решения».

30 июня в ходе брифинга Сергей Лавров заявил, что Запад противоречит сам себе, когда говорит о завершении украинского конфликта мирным путем, при этом всё время настаивает на победе над Россией. Глава МИДа подчеркнул, что у Запада сложилась «шизофреническая ситуация» из-за противоречащих высказываний.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023