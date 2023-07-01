Лавров назвал базаром попытки выторговать мир на Украине в обмен на территории

Попытки выторговать мир на Украине в обмен на территории напоминает базарный принцип, к тому же борьба ведется не за территории, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии» 30 июня.

«Понимаете, это подход, как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат», — сказал он.

Лавров пояснил, сколь невероятной выглядит ситуация, при которой Швейцария запретит французский или немецкий языки, Ирландия — английский, а Бельгия — фламандский. При этом на Украине всячески притесняют и запрещают русский язык.

«На Украине этнических русских минимум 20%, а тех, кто говорит и думает на русском языке — больше половины. Поэтому не в территориях дело. Речь идет о том, что [президент Украины Владимир] Зеленский выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации на территории той страны, где не ему, а его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот с главной целью: превратить Украину в инструмент сдерживания и подрыва безопасности Российской Федерации, ликвидации всего русского на тех землях, которые были освоены русскими», — подчеркнул глава российского МИДа.

В этом же интервью Лавров отметил: американский президент Джо Байден не заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине. Глава российской дипломатии упрекнул США в том, что они «никогда не высказывались за поиск мирного решения».

30 июня в ходе брифинга Сергей Лавров заявил, что Запад противоречит сам себе, когда говорит о завершении украинского конфликта мирным путем, при этом всё время настаивает на победе над Россией. Глава МИДа подчеркнул, что у Запада сложилась «шизофреническая ситуация» из-за противоречащих высказываний.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.