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Синоптики спрогнозировали москвичам небольшой дождь и до +26 градусов 1 июля

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Переменная облачность и небольшой кратковременный дождь в некоторых районах — такая погода ожидает жителей Московского региона в субботу, 1 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +24…+26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +14.

В Московской области днем ожидается от +21 до +26 градусов, ночью не ниже +11 градусов.

Прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление пониженное — 735 мм ртутного столба.

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Ранее, 30 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что начало июля в Москве будет солнечным и жарким. Он уточнил, что в ночь на 1 июля ожидается дождь, но уже утром его сменит переменная облачность, а днем температура может подняться до +25 градусов. С 4 по 7 июля температура днем будет подниматься до +28.

23 июня глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал дождливый июль в Москве. Он заявил, что несмотря на большее количество осадков, по температурным показателям июль в чем-то будет повторять характер погоды июня.

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