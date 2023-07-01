Мать показавшей по ТВ жест о помощи девочки рассказала об отце ребенка

Мать юной героини передачи «Мужское и женское», которая в эфире подала международный сигнал о помощи, Кристина рассказала «Известиям», на что должна обратить внимание общественность, указав на отца младшей дочери Миланы и его агрессию.

«Лучше б зацепились не за жест, а за то, что он [отец девочки], приезжая каждый раз на встречи, он подвергает детей стрессу, провоцирует их истерики, потому что приезжает с приставами. Ребенок не хочет к нему идти, потому что он постоянно, регулярно ведет себя агрессивно. Вот он не успел меня увидеть — всё, он всеми словами и трехэтажным матом покроет, он агрессирует, распускает руки свои. То с газовым баллоном на нас набрасывается. Вы как думаете, ребенок захочет к такому папе?» — рассказала она.

Мать девочки пояснила, что после развода отец Миланы может видеться с ребенком каждую вторую и четвертую субботы месяца с 12 до 19 часов. Поначалу Кристина позволяла увозить Милану в Москву, но после того, как однажды отец не вернул ее вовремя и пришлось привлекать полицию и органы опеки, она заявила, что теперь визиты отца к дочери будут только на ее территории.

«Я сказала ему, больше я тебе ребенка в Москву не дам. Вот есть судебное решение. Приезжай в свою вторую и четвертую субботу с 12 до 19, говорю, и общайся здесь с ней, на нашей территории», — сказала Кристина.

Однако и эти встречи, по словам матери, стали травматичными для детей, поэтому ее стремлением было попросить помощи в ситуации, когда отец третирует ребенка и мать. Она добавила, что мужчина даже привлекался к уголовной ответственности за то, что избивал ее.

Ранее стало известно, что в эфире передачи «Мужское и женское» на Первом канале за 21 июня юная героиня показала международный сигнал о помощи. Родители девочки стали героями выпуска «Сутяжничество», в ходе которой показали интервью с детьми разведенной пары. Одна из них показала международный жест просьбы о помощи при домашнем насилии.

Следователи организовали проверку. В МВД и прокуратуру обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.