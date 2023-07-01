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Экс-проректор СамГУ в нетрезвом состоянии уснул за рулем и едва не устроил ДТП

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Фото: РЕН ТВ
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Бывший проректор Самарского государственного университета (СамГУ) Александр Кудряшов едва не стал виновником ДТП, уснув пьяным за рулем своего Mersedes. В распоряжении «Известий» оказались кадры задержания мужчины.

По данным «Известий», экс-проректор уснул за рулем во время остановки на светофоре. Сотрудники Госавтоинспекции заметили это и предотвратили едва не произошедшую аварию.

На кадрах видно, что мужчина не сразу согласился садиться в машину ГИБДД, но позже все-таки выполнил требования сотрудников ведомства. Позже, когда Кудряшова спросили, почему он сел за руль в таком состоянии, он ответил, что абсолютно трезвый, а запах алкоголя исходит не от него, а от инспектора ГИБДД.

«Я никогда пьяным уже полтора года не сажусь за руль», — уверенно заявил он.

Ранее Кудряшова уже обвиняли в езде в нетрезвом виде — в 2018 году. По информации «РЕН ТВ», на момент прошлого задержания за мужчиной уже числилось 118 нарушений ПДД.

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20 июня сообщалось, что жителю города Заринска Алтайского края предъявлено обвинение по делу о гибели двух детей и взрослого в пьяном ДТП. По ходатайству следователя 43-летнего водителя Toyota Camry заключили под стражу.

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