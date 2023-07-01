Глава МВД Молдавии прервала визит в Португалию из-за инцидента в Кишиневе

Инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева заставил министра внутренних дел Молдавии Анну Ревенко прервать рабочий визит в Португалию и вернуться в страну, сообщила она 30 июня в соцсетях.

«Недовольство и непонимание правил правового государства некоторыми людьми привели к трагедии и человеческим жертвам. Осуждаю любые действия, которые угрожают безопасности нашего народа. <…> Срочно возвращаюсь из командировки в Португалию», — написала она на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской).

Ревенко поблагодарила власти, которые предотвратили рост числа жертв инцидента, и выразила соболезнования семьям погибших.

Ранее в этот день иностранец открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, взял несколько человек в заложники и забаррикадировался в одном из помещений.

Его удалось задержать. Он получил ранение, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В результате инцидента погибли двое человек, один ранен.

Позднее премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что стрельбу устроил гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в страну по соображениям безопасности. Он уточнил, что нападавший стрелял из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции.

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о террористическом акте.