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Лавров указал на отсутствие у Байдена интереса к мирным переговорам по Украине

Лавров заявил, что Байден не проявляет интереса к урегулированию конфликта вокруг Украины
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Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
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Американский президент Джо Байден не заинтересован в мирном разрешении конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».

Глава российского МИДа отверг предположения о том, что Россия якобы отказалась от мирных переговоров, и указал, что решение — в руках президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, так как президент Украины Владимир Зеленский всего лишь марионетка в руках Запада.

«Джо Байден, похоже, не очень заинтересован в мирных переговорах. По крайней мере, он не проявил к этому интереса», — сказал министр.

Глава российской дипломатии обвинил США в том, что они «никогда не высказывались за поиск мирного решения» и отказывались от соглашений под предлогом «преждевременного прекращения военных действий».

«Не мы отказывались от переговоров, а англосаксы, представленные Вашингтоном и Лондоном, запретили Зеленскому принять договоренности», — напомнил Лавров о марте 2022 года, когда Москва и Киев пришли к взаимопониманию.

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30 июня в ходе брифинга Сергей Лавров заявил, что Запад противоречит сам себе, когда говорит о завершении украинского конфликта мирным путем, при этом всё время настаивает на победе над Россией. Глава МИДа подчеркнул, что у Запада сложилась «шизофреническая ситуация» из-за противоречащих высказываний.

Ранее, 28 июня, Джо Байден отказался отвечать на вопросы о том, почему он не идет на значимые переговоры с Россией по разрешению конфликта на Украине, а, наоборот, только поддерживает дальнейшую эскалацию ситуации. На вопрос журналистов он молча улыбнулся.

13 июня президент РФ в ходе встречи с военными корреспондентами отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине, и решение этих проблем находится в руках Запада. Путин напомнил, что в ходе переговоров России и Украины в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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