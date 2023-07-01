Лавров заявил о влияющей на отношения с Россией нарастающей злобе Запада

Запад разорвал практически все отношения с Россией из-за злобы на то, что она осмелилась защищать свои коренные, законные интересы. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил в беседе медиагруппе «Радио и ТВ Португалии» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Интервью опубликовано на сайте МИД России.

«Им [Западом] движет злоба и понимание того, что он утрачивает безвозвратно свои доминирующие позиции. И им движет желание всячески затормозить этот процесс, потому что то, что этот процесс в итоге восторжествует, я думаю, любой мало-мальски мыслящий политик на Западе тоже понимает», — заявил дипломат.

Лавров подчеркнул, что Россия «не закрылась» и развивает дипломатические отношения с западными странами, но только с теми, кто готов это делать «по-честному, на основе равноправия». Он напомнил о нормах, которые существуют в международном праве, включая закрепленную в Уставе ООН норму, обязующую всех уважать суверенное равенство государств.

«Мы не закрываем двери от Запада, Запад пытается изолироваться от нас. Но если и когда там придут к власти вменяемые люди и если они предложат нам посмотреть, как можно расширять те контакты, которые сейчас сохраняются, но практически сведены к абсолютному минимуму, мы посмотрим, что они будут иметь нам предложить. И уже исходя из своих коренных интересов будем реагировать», — подвел итог МИД РФ.

Ранее в этот день Лавров заявил, что Запад больше не может пользоваться доверием России ни в каких сферах, в том числе в сфере безопасности. Он отметил, что чем копаться в причинах почему так всё произошло, лучше начать действовать на будущее исходя из существующих условий.

До этого, 29 июня, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объяснил причины выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). По его словам, РФ выходит из ДОВСЕ в связи с обстоятельствами, поставившими страну под угрозу. В частности, к ним относятся присоединение к НАТО новых государств без их присоединения к ДОВСЕ, а также размещение обычных вооружений «старых» членов НАТО на территориях «новых» ее членов.

При этом Москва неоднократно подчеркивала, что ДОВСЕ уже несколько десятилетий не отражает существующих реалий в сфере европейской безопасности. В частности, после роспуска Варшавского договора Россия призывала обновить параметры договора, однако США и другие члены НАТО под надуманными предлогами не стали утверждать изменения и соответствующее соглашение об адаптации договора от 1999 года.

Кроме изолирования Западом России в плане политических отношений и вопросов вооружения, существуют и гуманитарная изоляция. С 12 сентября 2022 года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом.

С 19 сентября прошлого года Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей «из соображений безопасности» ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. С полуночи 30 сентября Финляндия также запретила въезд российским туристам. Позже, 27 июня, стало известно, что она продлила ограничения.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.