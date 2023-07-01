Оператор-наводчик танка ВС РФ помог войскам штурмом взять опорпункт врага

Экипаж танка, в состав которого входил наводчик-оператор гвардии рядовой Артур Прокопович, поддерживал российские войска, наступающие на позиции украинских националистов, когда столкнулся с тщательно подготовленной эшелонированной обороной. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в субботу, 1 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Боевики открыли артиллерийский и минометный огонь. Завязался бой, в ходе которого, умело управляя вверенной ему техникой, гвардии рядовой Прокопович под обстрелами поражал врага вместе с другими экипажами. Прицельным огнем российских танкистов были уничтожены шесть танков и три бронетранспортера.

Когда националисты потеряли часть бронетехники и большое количество живой силы, российские мотострелки при поддержке танкистов штурмом взяли опорный пункт врага. Так российские войска закрепились на новых рубежах, чтобы развить дальнейшее наступление.

В свою очередь, замкомвзвода гвардии старший сержант Владимир Гашкин в составе взвода управления реактивной артиллерийской батареи прикрывал батальонную тактическую группу российских войск в ходе штурма вражеских позиций.

На командно-наблюдательном пункте он заметил группу националистов и огневую точку с пулеметным расчетом. Точно определив координаты целей, старший сержант передал их на позицию батареи, после чего по месту сосредоточения боевиков был нанесен удар реактивной системой залпового огня (РСЗО). Противник, а также три автомобиля и два бронетранспортера были уничтожены.

Внимательность и оперативность гвардии старшего сержанта Гашкина помогли штурмовому отряду мотострелкового подразделения прорвать оборону противника.

Тем временем артиллерийский дивизион, связь в котором обеспечивал гвардии рядовой Игорь Зайцев, выполнял огневую поддержку батальонной тактической группы российских войск в наступлении.

Когда дивизион рядового Зайцева подвергся артиллерийскому удару, была повреждена антенна командно-штабной машины, вследствие чего нарушилась связь внутри дивизиона, с наступающими подразделениями и вышестоящим штабом.

В условиях плотного вражеского огня гвардии рядовой Зайцев оперативно восстановил работоспособность поврежденной антенны. Координаты вскрытых позиций противника были переданы расчетам орудий, и прицельным огнем российская артиллерия уничтожила артсистему М777 вместе с экипажем.

Противник, лишившись поддержки артиллерии, не имея возможности противостоять наступающим российским подразделениям, отступил.

Днем ранее, 30 июня, в Минобороны рассказали, как взвод тяжелых огнеметных систем под командованием лейтенанта Михаила Яхомова противостоял наступающим националистам. Они скопили массу бронетехники и попытались прорвать оборону российских войск на одном из направлений.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.