В результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в поселке Урожайное Донецкой Народной Республики (ДНР) был ранен мужчина. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Мужчина 1965 года рождения был ранен на улице Степной, уточнили в ведомстве. Данные о характере травм и состоянии мужчины не уточняются.

Ранее в этот день в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских националистов пострадали восемь человек. Мэр города Дмитрий Шевченко заявил, что из-за атаки получили разрушения многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города и больница. Также образовались множественные пожары.

28 июня «Известия» продемонстрировали кадры последствий от удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ясиноватой, один из которых пришелся по зданию железнодорожного вокзала.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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