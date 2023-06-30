Реклама
Прямой эфир
Мир
В США признали медленное продвижение украинского контрнаступления
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Общество
Бастрыкин поручил доложить о массовых отравлениях детей в Кузбассе и Приамурье
Мир
ЮНЕСКО выступила за возвращение США без немедленного погашения долга
Мир
Гросси указал на отсутствие обстрелов ЗАЭС за последнюю неделю
Экономика
Продлен запрет на перевозку ряда грузов по РФ фурами из недружественных стран
Общество
Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД после жеста девочки о помощи
Общество
Минюст внес Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов
Наука и техника
Борисов доложил Путину об интересе Азии и Африки к плазменным двигателям РФ
Происшествия
Несколько улиц Махачкалы затопило из-за сильного ливня
Общество
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистров по физике и математике
Мир
Во Франции отели столкнулись с массовой отменой бронирования из-за протестов
Мир
В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ
Сюжет:

В ДНР мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета

СЦКК: в результате детонации ВОП в поселке Урожайное в ДНР был ранен мужчина
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в поселке Урожайное Донецкой Народной Республики (ДНР) был ранен мужчина. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Мужчина 1965 года рождения был ранен на улице Степной, уточнили в ведомстве. Данные о характере травм и состоянии мужчины не уточняются.

Инерция нападения: ВС РФ продолжают отбивать атаки противника
ВФУ будут наступать еще полторы-две недели, а затем вынужденно перейдут к обороне, считают эксперты

Ранее в этот день в СЦКК сообщили, что в результате обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских националистов пострадали восемь человек. Мэр города Дмитрий Шевченко заявил, что из-за атаки получили разрушения многоквартирные дома, дома частного сектора, администрация города и больница. Также образовались множественные пожары.

28 июня «Известия» продемонстрировали кадры последствий от удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ясиноватой, один из которых пришелся по зданию железнодорожного вокзала.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023