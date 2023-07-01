Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о потере доверия России к Западу во всех сферах
Общество
Следователи организовали проверку по факту задымления самолета в Пулково
Общество
Путин присвоил звание генерал-майора юстиции двум сотрудникам СК РФ
Экономика
«Роснефть» разместит облигации более чем на 1 трлн рублей
Мир
Лукашенко заявил о неприменении Белоруссией ядерного оружия
Происшествия
Двигатель загорелся у самолета перед вылетом из аэропорта Пулково
Армия
Оператор-наводчик танка ВС РФ помог войскам штурмом взять опорпункт врага
Происшествия
В ДНР мужчина пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета
Мир
Сотни человек собрались на стихийный митинг на площади Согласия в Париже
Мир
Украина исчерпала квоту по финансированию во Всемирном банке
Общество
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистров по физике и математике
Мир
Во Франции отели столкнулись с массовой отменой бронирования из-за протестов
Мир
В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ
Сюжет:

Посол Нечаев назвал удручающей ситуацию с расследованием диверсий на СП и СП-2

Сергей Нечаев: Казалось бы в интересах Берлина пролить свет на эту диверсию
0
Фото: Global Look Press/XinHua/The Swedish Coast Guard
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расследование диверсий на «Северных потоках» по-прежнему выглядит удручающе, заявил 30 июня посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Всё выглядит по-прежнему удручающе, потому что германские власти ссылаются на продолжающееся расследование диверсий, о ходе которого, результатах и деталях практически ничего конкретного не сообщается. Наши многочисленные обращения, да и не только наши, но и местного, скажем так, депутатского корпуса, не получают никакого ответа, формальные какие-то отписки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению дипломата, Берлин действует так, будто «не заинтересован в установлении реальных причин и виновных в подрыве газовых магистралей». Он отметил, что местные СМИ постоянно вбрасывают некие конспирологические теории, далекие от правдоподобной версии, что складывается впечатление, будто они стараются отвести внимание от подлинных виновников этих терактов.

«Это не может не удивлять, потому что из всех западных стран немцы ведь пострадали больше всех и материально, и репутационно от этого теракта. Казалось бы в интересах Берлина пролить свет на эту беспрецедентную диверсию в отношении международной энергетической инфраструктуры. Но вот как-то пока расставлять точки над «i» не собираются», — добавил Нечаев.

Он предположил, что Берлину «что-то мешает» действовать иначе.

Поточное время: РФ настаивает на международном расследовании подрывов СП
При этом Москва пока не планирует созывать заседание СБ ООН по диверсиям

27 июня первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны, которые ведут расследование диверсий на «Северных потоках», должны информировать Совет Безопасности ООН. Он добавил, что Россия не даст замести под ковер тему диверсий на «Северных потоках» и снова поднимет ее на заседании в СБ ООН.

15 июня Москва обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которые проводят ФРГ, Дания и Швеция.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023