Посол Нечаев назвал удручающей ситуацию с расследованием диверсий на СП и СП-2

Расследование диверсий на «Северных потоках» по-прежнему выглядит удручающе, заявил 30 июня посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Всё выглядит по-прежнему удручающе, потому что германские власти ссылаются на продолжающееся расследование диверсий, о ходе которого, результатах и деталях практически ничего конкретного не сообщается. Наши многочисленные обращения, да и не только наши, но и местного, скажем так, депутатского корпуса, не получают никакого ответа, формальные какие-то отписки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению дипломата, Берлин действует так, будто «не заинтересован в установлении реальных причин и виновных в подрыве газовых магистралей». Он отметил, что местные СМИ постоянно вбрасывают некие конспирологические теории, далекие от правдоподобной версии, что складывается впечатление, будто они стараются отвести внимание от подлинных виновников этих терактов.

«Это не может не удивлять, потому что из всех западных стран немцы ведь пострадали больше всех и материально, и репутационно от этого теракта. Казалось бы в интересах Берлина пролить свет на эту беспрецедентную диверсию в отношении международной энергетической инфраструктуры. Но вот как-то пока расставлять точки над «i» не собираются», — добавил Нечаев.

Он предположил, что Берлину «что-то мешает» действовать иначе.

27 июня первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны, которые ведут расследование диверсий на «Северных потоках», должны информировать Совет Безопасности ООН. Он добавил, что Россия не даст замести под ковер тему диверсий на «Северных потоках» и снова поднимет ее на заседании в СБ ООН.

15 июня Москва обратила внимание Совета Безопасности ООН на отсутствие продвижения в расследовании терактов на газопроводах «Северный поток», которые проводят ФРГ, Дания и Швеция.

В конце сентября 2022 года ветки крупнейших европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.