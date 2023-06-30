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Украина исчерпала квоту по финансированию во Всемирном банке

«РИА Новости»: Украина исчерпала квоту по финансированию во Всемирном банке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина полностью исчерпала квоту по финансированию во Всемирном банке (ВБ). Об этом в пятницу, 30 июня, сообщил «РИА Новости» источник в российской дирекции группы Всемирного банка.

«Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке. Поэтому все новые проекты будут финансироваться за счет грантов либо гарантий стран–доноров», — приводит агентство слова собеседника.

При этом, основными гарантами и донорами Украины выступают государства Евросоюза и G7, а последний пакет помощи от ВБ в объеме $1,5 млрд был предоставлен под гарантии Японии, хотя Россия выступила против данного решения, уточнил он.

Ранее в этот день председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза должны увеличить взносы в бюджет ЕС для осуществления дальнейшей поддержки Украины. Однако в Европейском совете уточнили, что ЕС будет удовлетворять военные и оборонные потребности Украины до того момента, пока они не начнут противоречить политике обороны и безопасности союза.

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29 июня стало известно, что международные партнеры Украины выделили ей помощь в размере €170 млрд. Финансирование от США составило €71 млрд, Европейский союз (ЕС) выделил €62 млрд. Остальные страны и организации, в том числе ВБ, предоставили €36 млрд.

26 июня глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран — членов Евросоюза не смогли согласовать выделение Украине восьмого транша военной помощи из Европейского фонда мира в размере €500 млн.

До этого, 22 июня, Всемирный банк сообщил о выделении нового пакета помощи Украине в размере $1,75 млрд. При этом $500 млн планировалось выдать в качестве займа под гарантии Великобритании, $1,25 млрд — в качестве гранта от США и $15 млн — от Финляндии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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