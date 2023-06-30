Несколько улиц Махачкалы затопило из-за сильного ливня
Несколько центральных улиц Махачкалы превратились в реки из-за сильного ливня. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов 30 июня продемонстрировал обстановку в городе.
На кадрах видно, как машины буквально плывут по затопленной проезжей части. Вода на дорогах достигает уровня капота маршруток. По словам корреспондента, движение затруднено, образовались сильные пробки.
«Ливень не прекращается уже полчаса. Улицы превратились в реки», — уточнил Магомедов.
Кроме того, в Махачкале не стихает сильный шквалистый ветер.
Ранее, 20 июня, сильный потоп, вызванный затяжными дождями, наблюдался в Тюменской области. Как сообщал корреспондент «Известий», дождь не прекращался двое суток.