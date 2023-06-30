В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ

В Эстонии с 1 августа штрафы для русских школ с учителями, которые не владеют эстонским языком, увеличат в 15 раз, они достигнут практически €10 тыс., уведомил 30 июня портал государственного телерадиовещания ERR.

По информации издания, до этого момента предельный размер штрафов, которые языковой департамент мог назначать учителям и школам, где не придерживаются языковых нормативов, составлял €640.

«С 1 августа языковой департамент в сотрудничестве с министерством образования и науки будет иметь право штрафовать школы, неоднократно нарушающие языковые требования, в размере до €9,6 тыс. <…> мы уже видели, что предписания, выданные физическим лицам, не возымели своего эффекта. А этот новый размер штрафа распространяется на юридические лица», — заявил порталу координатор перехода на эстоноязычное обучение в министерстве образования Ингар Дуболазов.

Гендиректор языкового департамента Ильмар Томуск подчеркнул, что «до сих пор проверки были довольно формальными».

«Мы смотрим, выполняет ли учитель требования по языку, есть ли у него нужная категория, но как он может применить язык в классе, что является самым важным, мы не знаем. Мы не удовлетворены уровнем владения эстонским языком выпускников начальной школы и даже гимназии», — заявил он ERR.

4 января эстонский президент Алар Карис в интервью телеканалу ETV+ указал на отсутствие причин бороться с русским языком и литературой. Отмечалось, что с момента начала событий на Украине в Эстонии появились замечания, что стоит меньше учить русский язык и больше внимания уделять другим.