Очевидец рассказал о моменте стрельбы в аэропорту Кишинева

Очевидец стрельбы в аэропорту Кишинева рассказал «Известиям» 30 июня, что стрелявший сделал около восьми выстрелов.

По его словам, он услышал стрельбу, как только вошел в здание аэропорта, и его сразу же попросили эвакуироваться.

«Все сотрудники сказали всем выходить из аэропорта. <...> Выстрелов было восемь — сперва четыре, потом еще четыре. Стреляли с конца, на выходе, я оттуда услышал хлопки», — рассказал очевидец.

По наблюдению мужчины, злоумышленник начал стрелять, так как его не хотели пускать в аэропорт.

Ранее в этот день иностранец открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, взял несколько человек в заложники и забаррикадировался в одном помещений.

Его удалось задержать. Он получил ранение, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В результате погибли двое человек, один ранен.

Позднее премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что стрельбу устроил гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в страну по соображениям безопасности. Он уточнил, что нападавший стрелял из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции.

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о террористическом акте.