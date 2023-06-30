Гросси указал на отсутствие обстрелов ЗАЭС за последнюю неделю

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) за прошедшую неделю не фиксировали каких-либо обстрелов или взрывов в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его заявление опубликовали в пятницу, 30 июня, на сайте организации.

«Мы будем продолжать запрашивать необходимый доступ ко всем областям, важным для ядерной безопасности, <…> объект не должен использоваться в качестве хранилища или базы для тяжелого вооружения и боеприпасов», — заявил Гросси.

Он подчеркнул, что сейчас шесть реакторов Запорожской АЭС продолжают охлаждаться с помощью основной системы охлаждения, которая пополняется за счет подземных вод, откачиваемых из дренажной системы площадки.

Ранее в этот день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила о готовящемся теракте на ЗАЭС со стороны Киева. Она заявила, что в столице Украины установили дополнительные устройства для измерения радиации.

Накануне советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа связал заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на ЗАЭС, с подготовкой Киевом диверсии. Карчаа отметил, что ВСУ могут применить «грязную бомбу» или нанести удар артиллерией по помещениям с радиоактивными материалами на станции, чтобы добиться искусственного радиационного заражения.

ЗАЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.