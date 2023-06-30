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Школьник скончался в Подольске после вдыхания паров освежителя воздуха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московской области скончался 13-летний школьник, надышавшийся парами аэрозоля. Об этом сообщил 30 июня источник «Известий».

По его словам, подростка обнаружили на территории гаражно-строительного кооператива в Подольске. Рядом с ним находились два баллона освежителя воздуха.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, но мальчик умер до приезда медиков.

Правоохранительные органы начали доследственную проверку.

В конце мая в Балашове Саратовской области ребенок погиб после падения с гаража во время игры. Восьмилетний мальчик играл с друзьями в гаражном массиве, его придавило бетонной плитой.

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