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ООН призвала не допустить роста напряженности вокруг ЗАЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Организация Объединенных Наций (ООН) призывает все стороны избегать действий, которые могут привести к росту напряженности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так, заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак в ходе брифинга 30 июня прокомментировал письмо постпреда РФ при организации Василия Небензи членам Совбеза с призывом не допустить диверсий с украинской стороны на станции.

«Что касается ситуации в Запорожье, то мы и сами хотим добиться того, чтобы все стороны избегали каких-либо действий, которые могут привести к повышению напряженности вокруг атомной станции. Ведущую роль здесь в рамках структур ООН играет МАГАТЭ. Они продолжают работать над обеспечением безопасности станции», — отметил он.

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Днем ранее Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма. В нем сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции. Постпред РФ также сказал, что Запад на фоне поддержки Украины сознательно провоцирует прямое столкновение между ядерными державами.

Тем временем советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа связал заявления президента Украины Владимира Зеленского с подготовкой Киевом теракта против ЗАЭС. Он призвал принять дополнительные меры по защите Запорожской АЭС, потому что украинская сторона может применить «грязную бомбу» или нанести удар артиллерией по помещениям с радиоактивными материалами на станции.

Запорожская АЭС использует воду из Каховского водохранилища для охлаждения реакторов. После обрушения Каховской ГЭС в результате украинской атаки 6 июня уровень воды в водохранилище упал с 17 до 11,27 м.

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