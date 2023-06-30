Бастрыкин поручил доложить о массовых отравлениях детей в Кузбассе и Приамурье
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить о случаях массового отравления детей в Кемеровской и Амурской областях. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщила пресс-служба ведомства.
В Кемеровской области в Гурьевском районе из санатория с признаками кишечной инфекции были госпитализированы дети. На данный момент известно о 13 пострадавших. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
В Амурской области в Бурейском округе в детском лагере за медпомощью обратились более 80 детей в возрасте от 8 до 16 лет. По факту отравления возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ).
Накануне сообщалось, что в оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области не менее 70 детей обратились в медицинский пункт с жалобами на рвоту и боли в животе.