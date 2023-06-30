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Михаил Ковальчук возглавил Политехнический музей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук возглавил Политехнический музей. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова 30 июня.

«Политехнический музей» и НИЦ «Курчатовский институт» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Вместе мы говорим о науке, популяризируем достижения наших соотечественников, поддерживаем современных ученых и разработчиков. Сегодня это становится особенно значимо. Быть в прямом контакте с теми, кто двигает прогресс, важно для музея, который транслирует не только картину исследовательского прошлого, но и научно-технологический образ будущего», — отметил Ковальчук.

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Ранее в тот день президент НИЦ «Курчатовский институт» прочитал лекцию в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ). Он особо отметил, что России есть чем гордиться в любой области науки, страна идет «впереди планеты всей» в ядерных технологиях.

Также Ковальчук указал, что в последние годы в российском научном сообществе стало много молодых специалистов.

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