Дело о теракте возбуждено после стрельбы в аэропорту Кишинева
Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в аэропорту Кишинева. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры Молдавии.
Речь идет о ч. 4 ст. 278 УК Республики Молдавии.
Ранее в этот день иностранец открыл стрельбу в аэропорту Кишинева, взял несколько человек в заложники и забаррикадировался в одном помещений.
Иностранца удалось задержать. Он получил ранение.
Два человека погибли.
Премьер-министр республики Дорин Речан сообщил, что стрельбу устроил гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в страну по соображениям безопасности. Он уточнил, что нападавший стрелял из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции.
Также Речан сообщил об одном пострадавшем, о его состоянии здоровья информации нет.