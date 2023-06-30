Эксперт проанализировал поданные девочкой сигналы о помощи

Профайлер Алексей Филатов 30 июня в беседе с «Известиями» проанализировал международный сигнал о помощи, поданный юной героиней передачи «Мужское и женское» на Первом канале.

По его словам, в ходе программы девочка перепроверяла, верят ей или нет. То, что в беседе с журналистами она использовала оборот «очень, очень, очень», также говорит о желании убедить зрителей.

При этом эксперт указал, что слова девочки не совпадали с ее внутренним отношением к сказанному. Так, говоря, что она «за всё благодарна», старшая дочь демонстрировала отрицательный жест головой и прикрывала глаза, что свидетельствует о желании избежать темы.

Когда же ребенок произносил слова «сильно люблю», то был заметен остановленный отрицательный жест головой и изменение частоты моргания.

В ходе программы жесты ребенка не были естественными, что говорит о пережитом стрессе. Также Филатов выразил уверенность, что девочка готовилась к тому, чтобы показывать жест о помощи. Поведение в эфире программы может быть следствием обиды или местью за что-то, допустил он.

В выпуске передачи «Мужское и женское» на Первом канале от 21 июня девочка подала сигнал о помощи. Ее родители стали героями выпуска, так как уже несколько лет оспаривают родительские права друг друга на ее четырехлетнюю сестру.

История получила в Сети широкий резонанс, когда зрители обратили внимание на жест ребенка — с улыбкой рассказывая, как сильно ей нравится жить с мамой, старшая девочка за спиной младшей сестры показывала международный жест помощи при домашнем насилии.

Как выяснили «Известия», в 2018 году органы опеки ставили семью на контроль. Тогда было установлено, что мать проявляет грубое и агрессивное поведение по отношению к детям. Также она не соблюдала рекомендации врачей по лечению девочки, которая находилась под угрозой невроза от обстановки в семье.

Следователи организовали проверку. В МВД и прокуратуру обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.