Реклама
Прямой эфир
Мир
В США признали медленное продвижение украинского контрнаступления
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Общество
Бастрыкин поручил доложить о массовых отравлениях детей в Кузбассе и Приамурье
Мир
ЮНЕСКО выступила за возвращение США без немедленного погашения долга
Мир
Гросси указал на отсутствие обстрелов ЗАЭС за последнюю неделю
Экономика
Продлен запрет на перевозку ряда грузов по РФ фурами из недружественных стран
Общество
Львова-Белова обратилась в прокуратуру и МВД после жеста девочки о помощи
Общество
Минюст внес Бориса Гребенщикова в реестр иноагентов
Наука и техника
Борисов доложил Путину об интересе Азии и Африки к плазменным двигателям РФ
Происшествия
Несколько улиц Махачкалы затопило из-за сильного ливня
Общество
Филиал МГУ в Сарове выпустил первых магистров по физике и математике
Мир
Во Франции отели столкнулись с массовой отменой бронирования из-за протестов
Мир
В Эстонии увеличат штрафы для русскоязычных школ

Эксперт проанализировал поданные девочкой сигналы о помощи

Профайлер Филатов проанализировал сигналы о помощи, поданные девочкой в эфире Первого канала
0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Профайлер Алексей Филатов 30 июня в беседе с «Известиями» проанализировал международный сигнал о помощи, поданный юной героиней передачи «Мужское и женское» на Первом канале.

По его словам, в ходе программы девочка перепроверяла, верят ей или нет. То, что в беседе с журналистами она использовала оборот «очень, очень, очень», также говорит о желании убедить зрителей.

При этом эксперт указал, что слова девочки не совпадали с ее внутренним отношением к сказанному. Так, говоря, что она «за всё благодарна», старшая дочь демонстрировала отрицательный жест головой и прикрывала глаза, что свидетельствует о желании избежать темы.

Когда же ребенок произносил слова «сильно люблю», то был заметен остановленный отрицательный жест головой и изменение частоты моргания.

В ходе программы жесты ребенка не были естественными, что говорит о пережитом стрессе. Также Филатов выразил уверенность, что девочка готовилась к тому, чтобы показывать жест о помощи. Поведение в эфире программы может быть следствием обиды или местью за что-то, допустил он.

В выпуске передачи «Мужское и женское» на Первом канале от 21 июня девочка подала сигнал о помощи. Ее родители стали героями выпуска, так как уже несколько лет оспаривают родительские права друг друга на ее четырехлетнюю сестру.

История получила в Сети широкий резонанс, когда зрители обратили внимание на жест ребенка — с улыбкой рассказывая, как сильно ей нравится жить с мамой, старшая девочка за спиной младшей сестры показывала международный жест помощи при домашнем насилии.

Как выяснили «Известия», в 2018 году органы опеки ставили семью на контроль. Тогда было установлено, что мать проявляет грубое и агрессивное поведение по отношению к детям. Также она не соблюдала рекомендации врачей по лечению девочки, которая находилась под угрозой невроза от обстановки в семье.

Следователи организовали проверку. В МВД и прокуратуру обратилась уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023