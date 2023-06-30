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Премьер Молдавии сообщил подробности о стрельбе в аэропорту Кишинева

Премьер Молдавии Речан: стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин, которому запретили въезд в страну
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Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева 30 июня устроил гражданин, которому запретили въезд в страну по соображениям безопасности. Он отметил, что речь идет о 43-летнем мужчине.

«Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта», — написал премьер на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Премьер уточнил, что нападавший стрелял из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции. Кроме того, по словам Речана, был ранен один из пассажиров, ему оказана медицинская помощь. Речан добавил, что стрелявший является гражданином Таджикистана.

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Стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погибли двое человек, ранее в этот день открыл иностранец, прибывший из Турции. Мужчина выстрелил в сторону пограничника и скрылся в одном из помещений аэропорта. Как позднее сообщала молдавская газета Ziarul de Gardă, злоумышленник взял несколько человек в заложники и забаррикадировался в одном из помещений аэропорта.

Позднее МВД страны сообщило, что нападавшего удалось задержать. Он получил ранение, ему оказывают медицинскую помощь. Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело о террористическом акте. Всё руководство МВД прибыло в аэропорт.

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