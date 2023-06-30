Появились кадры взрыва на «Елховнефти» в Татарстане

Момент взрыва резервуара с химикатами нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в Татарстане попал на видео. Кадры публикуют «Известия» 30 июня.

На них видно, как от взрывной волны у резервуара отрывает крышу и наружу вырывается пламя. Через несколько секунд территорию окутывают клубы густого черного дыма.

Трагедия произошла утром 30 июня в селе Старое Маврино в Заинском районе республики. На территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» прогремел взрыв во время работ по очистке резервуара, после чего начался пожар. Погибли двое рабочих 1976 и 1987 годов рождения.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, площадь пожара недействующего наземного резервуара, который находился на реконструкции, составила 2 кв. м. В 11:01 возгорание было ликвидировано.

СК РФ по региону возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»).