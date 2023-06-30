Австралия направляла Украине военную помощь без разрешения на экспорт

Часть военной помощи Украине от Австралии была направлена до получения официального разрешения на экспорт от министерства обороны страны. Об этом в четверг, 29 июня, в своем отчете сообщило национальное аудиторское управление Австралии.

По состоянию на декабрь 2022 года минобороны Австралии частично выполнило законодательные требования по экспорту военной помощи Киеву, сообщается в отчете.

«У некоторых предметов перед передачей Украине не было экспортной лицензии министерства обороны Австралии», — сообщает управление.

До 13,5% военной помощи, отправленной Канберрой в 2022 году Киеву, могло быть экспортировано без выполнения всех необходимых законодательных требований, уточняется в отчете.

Кроме того, 58 предметов, переданных в 2022 году на сумму $38,4 млн, не были отражены в так называемых письмах между австралийским МО и украинским правительством, в которых фиксировались факты приема и передачи техники и помощи, заявило аудиторское управление.

Ранее, 21 июня, Федеральный совет Швейцарии завершил расследование о незаконной передаче Украине бронеавтомобилей Eagle, по результатам которого совет пришел к выводу, что нарушение было совершено частным лицом, а не властями Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.