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Реконструкцию здания бывшей школы № 12 в Мурманске завершат к декабрю

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В Мурманске к декабрю планируют завершить реконструкцию здания бывшей школы № 12, в котором после обновления планируют разместить детскую художественную школу. Об этом сообщает глава городской администрации.

Речь идет о здании по улице Полярной Дивизии, 1/16, которое возвели в 1937 году. Сейчас там работает третья подрядная организация, с предыдущими фирмами контракты были расторгнуты из-за их отставаний от графика.

Глава города Игорь Морарь сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что новый подрядчик выполняет работы в удовлетворительном темпе. Сдать объект планируется в декабре этого года.

Он также объяснил, что сохранить здание как общеобразовательную школу было невозможно в связи с новыми требованиями и стандартами, предъявляемыми к общеобразовательным учреждениям. Новую школу возведут рядом — на улице Советской, пишет ИА «Би-порт».

Согласно проекту, после реконструкции в здании появятся кабинеты скульптуры, художественной керамики, живописи и рисунка, прикладного искусства, истории искусств, а также конференц-зал и библиотека. Прилегающую территорию благоустроят, а на самом здании появится архитектурная подсветка.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Культура».

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