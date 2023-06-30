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Лукашенко предложил Варшаве подумать о народе Польши

Лукашенко: Варшаве надо подумать о польском народе, ставшем для Запада расходным материалом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил властям Польши подумать о польском народе, который для Запада был и остается лишь расходным материалом. Об этом белорусский лидер заявил 30 июня на торжественном собрании, посвященном Дню независимости страны.

«Польскому правительству стоит подумать своей головой. И прежде всего о своем народе. Для Запада поляки были и остаются славянами. А это расходный материал», — сказал он.

Лукашенко призвал соседний народ учить историю.

«Вирус ненависти ко всему славянскому передается из поколения в поколение», — цитирует белорусского лидера БелТА.

Лукашенко добавил, что от английского до французского языка слова «раб» и «славянин» звучат одинаково.

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Ранее в этот день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что республика хотела бы разместить на своей территории американское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ответ на размещение Россией данного типа вооружений в Белоруссии.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда президент России Владимир Путин, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США.

27 июня Лукашенко заявил, что в республику уже завезена значительная часть ТЯО.

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