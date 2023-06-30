Убившую годовалого ребенка мать арестовали в Москве

В Москве арестовали девушку по обвинению в убийстве годовалого сына. Об этом сообщила в пятницу, 30 июня, столичная прокуратура в Telegram-канале.

Гражданке 1999 года рождения вменяют убийство младенца (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ее заключили под стражу до 29 августа.

Накануне в квартире жилого дома нашли тело годовалого ребенка. В полицию обратился отец малыша. По словам мужчины, он вернулся домой и нашел тело младенца, рядом с ним была его мать.

Источник «Известий» рассказал, что москвичка страдает психическим расстройством. По словам собеседника, с места происшествия ее увезли на скорой, так как женщина была в невменяемом состоянии.