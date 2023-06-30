Четыре пляжа благоустроят в Псковской области до конца 2023 года

В Псковской области до конца 2023 года планируют благоустроить четыре пляжа. Об этом председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова рассказала в ходе пресс-конференции в Псковском агентстве информации.

По ее словам, в Пскове в порядок приведут городской, Солдатский пляжи и пляж под мостом Александра Невского со стороны улицы Владимирской. Четвертый пляж, на котором пройдут работы, расположен в Невельском районе у санатория «Голубые озера».

На территории каждой зоны отдыха появятся нестационарные точки питания, точки проката пляжного инвентаря. На Солдатском и городском пляжах в Пскове сделают деревянный настил и установят лежаки, а на пляже под мостом выровняют берег, установят лежаки и зонты.

Стоимость благоустройства составит 107 млн рублей. Средства предпринимателям выделит комитет по туризму.