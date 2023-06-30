Капремонт двух многоквартирных домов стартовал на западе Тамбова

В Тамбове стартовал капитальный ремонт двух многоквартирных домов, расположенных на западе города. Об этом сообщает ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на гордуму.

Речь идет о трехэтажках по улице Физкультурников, 1 и Солнечной, 12. Их возвели в 1961 году, ремонт кровли стал острой необходимостью.

Работы уже начались, однако на этой неделе в городе прошли сильные дожди. Несмотря на защитные меры, принятые подрядчиком, одна из квартир на верхнем этаже пострадала. Фирма должна будет за свой счет провести в ней косметический ремонт.

Завершить ремонт кровель планируется до 2 октября.