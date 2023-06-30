Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Грузовой корабль Cargo Dragon вернулся на Землю с МКС
Общество
Оклады военных и сотрудников ряда силовых ведомств поднимут на 10,5% с 1 октября
Мир
Пограничник пострадал при стрельбе в аэропорту Кишинева
Мир
Голливудский актер Алан Аркин умер в возрасте 89 лет
Экономика
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с марта 2022 года
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ
Мир
Во Франции установят личности призывающих к протестам через соцсети
Общество
Путин поручил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми
Мир
Страны ЕС не достигли соглашения по миграционной политике
Туризм
Авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва — Тбилиси
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Мир
Вооруженного участника штурма Капитолия задержали около дома Обамы
Мир
Посла Колумбии в Москве вызвали в МИД после заявлений о Краматорске

Психолог рассказала о сложностях знакомств во взрослом возрасте

Психолог Толстухина: проблемы со знакомствами во взрослом возрасте зарождаются в молодости
0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легкость или сложность в установлении новых контактов — это скорее свойство личности, чем возраста. Тем не менее то, как у человека проходила социализация в молодости, может оказать на это существенное влияние, рассказала «Известиям» 30 июня клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

Она отметила, что в молодости поэтапная социализация в виде новой школы, новой группы в вузе и т.д. формирует поток новых людей в жизнь, завязываются новые дружеские или романтические отношения.

«Но и в этих условия человек может пользоваться предоставленными возможностями: проявлять инициативу и интерес к другим людям или нет, оставаясь недоступным. Если к старшему школьному возрасту уже накоплен существенный опыт разочарования в отношениях (в семье, в школе, со сверстниками), то молодой человек будет оставаться одиноким, не рискуя повторять неприятный опыт. С возрастом эта тенденция будет усиливаться, потому что возрастает количество забот в жизни и существенно сокращается вариативность новых сообществ: всё та же работа, всё те же соседи и всё», — добавила Толстухина.

Если же опыт разочарований не такой большой и у человека есть устойчивый навык и желание получать удовольствие от приятельствования, то, по словам психолога, и во взрослом возрасте он сможет проявить инициативу и интерес к другим людям, находить возможности для новых хобби, видеть ценность в развитии своей личности и расширении круга контактов.

«Сейчас в тренде знакомства через общие интересы, например обучение игре на музыкальных инструментах, вокал, театральные студии, поставщики этих услуг организуют вокруг хобби полноценные сообщества. Для людей это и удовольствие в процессе, и возможность знакомства в приятной компании на регулярных концертах и квартирниках», — отметила Толстухина.

По ее словам, преимущество таких групп в том, что у людей есть возможность познакомиться в личном общении, постепенно ближе узнавать друг друга и сближаться.

«Опять же, ключевым аспектом здесь является мотив — захочет ли человек инвестировать время своей жизни в собственное развитие и развитие отношений или ему нужен фастфуд: быстро и без вложений, как в еде», — подытожила она.

Право на «мэтч»: в России запустят альтернативу Tinder
«ВКонтакте» раскрыла детали будущего аналога популярного дейтинг-приложения

30 июня из России ушло приложении для знакомств Tinder. Все платные подписки российских пользователей перестают автоматически продлеваться. Если срок действия подписки истекает после 30 июня, человек вправе запросить возврат средств согласно инструкции.

Об уходе из России компания Match Group, которая является владельцем ряда онлайн-сервисов для знакомств, в том числе Tinder, сделала объявление 2 мая.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023