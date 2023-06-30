Психолог рассказала о сложностях знакомств во взрослом возрасте

Легкость или сложность в установлении новых контактов — это скорее свойство личности, чем возраста. Тем не менее то, как у человека проходила социализация в молодости, может оказать на это существенное влияние, рассказала «Известиям» 30 июня клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

Она отметила, что в молодости поэтапная социализация в виде новой школы, новой группы в вузе и т.д. формирует поток новых людей в жизнь, завязываются новые дружеские или романтические отношения.

«Но и в этих условия человек может пользоваться предоставленными возможностями: проявлять инициативу и интерес к другим людям или нет, оставаясь недоступным. Если к старшему школьному возрасту уже накоплен существенный опыт разочарования в отношениях (в семье, в школе, со сверстниками), то молодой человек будет оставаться одиноким, не рискуя повторять неприятный опыт. С возрастом эта тенденция будет усиливаться, потому что возрастает количество забот в жизни и существенно сокращается вариативность новых сообществ: всё та же работа, всё те же соседи и всё», — добавила Толстухина.

Если же опыт разочарований не такой большой и у человека есть устойчивый навык и желание получать удовольствие от приятельствования, то, по словам психолога, и во взрослом возрасте он сможет проявить инициативу и интерес к другим людям, находить возможности для новых хобби, видеть ценность в развитии своей личности и расширении круга контактов.

«Сейчас в тренде знакомства через общие интересы, например обучение игре на музыкальных инструментах, вокал, театральные студии, поставщики этих услуг организуют вокруг хобби полноценные сообщества. Для людей это и удовольствие в процессе, и возможность знакомства в приятной компании на регулярных концертах и квартирниках», — отметила Толстухина.

По ее словам, преимущество таких групп в том, что у людей есть возможность познакомиться в личном общении, постепенно ближе узнавать друг друга и сближаться.

«Опять же, ключевым аспектом здесь является мотив — захочет ли человек инвестировать время своей жизни в собственное развитие и развитие отношений или ему нужен фастфуд: быстро и без вложений, как в еде», — подытожила она.

30 июня из России ушло приложении для знакомств Tinder. Все платные подписки российских пользователей перестают автоматически продлеваться. Если срок действия подписки истекает после 30 июня, человек вправе запросить возврат средств согласно инструкции.

Об уходе из России компания Match Group, которая является владельцем ряда онлайн-сервисов для знакомств, в том числе Tinder, сделала объявление 2 мая.