Два человека погибли в ходе стрельбы в аэропорту Кишинева

Два человека стали жертвами стрельбы в аэропорту Кишинева. Об этом 30 июня сообщили в МВД Молдавии.

«Власти подтверждают наличие двух погибших», — сообщили правоохранители.

В этот же день сообщалось, что в инциденте был ранен один сотрудник погранслужбы Молдавии.

Ранее в пятницу газета Ziarul de Gardă сообщила, что устроивший стрельбу мужчина захватил заложников и забаррикадировался в одном из помещений аэропорта.

Сейчас спецслужбы МВД готовятся штурмовать помещение аэропорта, где забаррикадировался с заложниками устроивший стрельбу пассажир.

Злоумышленник, по предварительной информации, прилетел в Кишинев из Турции. Ему не разрешили пересечь границу, после чего пассажир отобрал пистолет у пограничника и начал стрелять.

Как следует из информации на онлайн-табло аэропорта Кишинева, авиасообщение приостановлено. Отменен прием и вылет самолетов.