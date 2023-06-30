Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Грузовой корабль Cargo Dragon вернулся на Землю с МКС
Общество
Оклады военных и сотрудников ряда силовых ведомств поднимут на 10,5% с 1 октября
Мир
Пограничник пострадал при стрельбе в аэропорту Кишинева
Мир
Голливудский актер Алан Аркин умер в возрасте 89 лет
Экономика
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с марта 2022 года
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ
Мир
Во Франции установят личности призывающих к протестам через соцсети
Общество
Путин поручил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми
Мир
Страны ЕС не достигли соглашения по миграционной политике
Туризм
Авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва — Тбилиси
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Мир
Вооруженного участника штурма Капитолия задержали около дома Обамы
Мир
Посла Колумбии в Москве вызвали в МИД после заявлений о Краматорске

Оклады военных и сотрудников ряда силовых ведомств поднимут на 10,5% с 1 октября

0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств с 1 октября 2023 года увеличат на 10,5%. Соответствующее постановление от 28 июня подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия, <…> осуществляются в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета», — отмечено в документе, который опубликован 30 июня на портале правовых актов.

В то же время на 10,5% будут увеличены оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Льготная справка: для участников СВО хотят ввести реабилитационный сертификат
Какие расходы он сможет покрывать и как будет действовать

16 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что свыше 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ с начала проведения спецоперации (СВО) по защите Донбасса получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника.

СВО, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023