Оклады военных и сотрудников ряда силовых ведомств поднимут на 10,5% с 1 октября

Оклады военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств с 1 октября 2023 года увеличат на 10,5%. Соответствующее постановление от 28 июня подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия, <…> осуществляются в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета», — отмечено в документе, который опубликован 30 июня на портале правовых актов.

В то же время на 10,5% будут увеличены оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

16 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что свыше 10 тыс. военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ с начала проведения спецоперации (СВО) по защите Донбасса получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника.

СВО, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.