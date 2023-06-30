Эксперты оценили влияние курса валют на недвижимость

Колебания курса навряд ли отразятся как на планах девелоперов, так и на себестоимости проектов, рассказал «Известиям» 30 июня исполнительный директор Российского аукционного дома Константин Раев, объясняя влияние на рынок недвижимости.

«Повышение курса доллара и евро напрямую не сказывается на рынке недвижимости — расчет стоимости и ставки уже давно исчисляются в рублях. Другой вопрос, что любая неопределенность, в том числе и на валютном рынке, увеличивает спрос на более стабильные вложения, недвижимость в некотором смысле является «кризисным активом», — отметил эксперт.

При этом он уточнил, что наблюдается сохранение доходности недвижимости, арендные ставки по большинству сегментов не упали, а где-то даже выросли.

«В то же время на валютном рынке ситуация может измениться в любую сторону. В долгосрочной перспективе текущие колебания курса навряд ли отразятся как на планах девелоперов, так и на себестоимости проектов. В связи с этим мы видим перспективы сохранения спроса на недвижимость как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — спрогнозировал Раев.

При этом доктор экономических наук Александр Неверов объяснил, что рост курса евро и доллара по отношению к рублю с экономической стороны с связан с окончанием квартала, а также с подготовкой россиян к периоду отпусков.

«Все эти факторы в течение ближайших двух-трех недель прекратят свое действие», — добавил он.

По мнению экономиста, для недвижимости более определяющим является высокий спрос при явном дефиците возможностей наращивания темпов строительства, поэтому на рынке будет наблюдаться рост.

«Но не думаю, что это каким-то образом, кроме психологического, связано с ростом курса западных валют. Скорее следует говорить о том, что недвижимость традиционно хороший инструмент долгосрочных инвестиций для обеспеченных россиян и именно на этот рынок уходят те денежные средства, которые наши сограждане не хотят нести в банки и в магазины», — считает Неверов.

В свою очередь, управляющий партнер компании NORDHUS Ольга Магилина отметила, что фиксируется снижение спроса на жилье, который сократился по итогам 2022 года на 35–40% и не смог за первое полугодие 2023 восстановиться до показателей 2021 года.

«Второе направление влияния курсов валют на рынок недвижимости — это практически неминуемое ускорение роста себестоимости строительства. Рост цен на строительные материалы начался еще в середине весны, и уже к началу лета большинство девелоперов и подрядчиков были вынуждены начать повышение цен. Таким образом, рост цен на новостройки во всех сегментах жилья — как в городском, так и в загородном, — становится уже неизбежным», — прогнозирует Магилина.

Ранее в этот день курс доллара превысил отметку 89 рублей впервые с марта 2022 года, евро поднялся выше 97 рублей.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский выразил мнение, что из-за роста курса валют финансовой системе ничего не угрожает. Он считает, что Центробанк на ближайшем заседании совета директоров поднимет ключевую ставку, что послужит стабилизации курса рубля.