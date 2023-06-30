Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Хамовнический суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест на 2 месяца и 6 суток режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 30 июня.

Следователь и прокурор сообщили суду, что изменение меры пресечения на более мягкую невозможно по причине того, что обвиняемые, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и повлиять на свидетелей по делу.

Также в суде стало известно, что срок предварительного следствия продлен до 16 сентября 2023 года, так как по делу необходимо провести ряд следственных действий, в том числе, допросить лиц, принимавших участие в театральной постановке фигуранток.

В конце мая защита Беркович настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей. Адвокаты ссылались на то, что у режиссера есть несовершеннолетний ребенок, а также совершеннолетний ребенок с инвалидностью, за которым нужен уход, однако суд отклонил ходатайство.

Уголовное дело в отношении драматурга и режиссера возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ). По данной статье предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей.

Обе фигурантки вину в совершении преступления не признают.