Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Грузовой корабль Cargo Dragon вернулся на Землю с МКС
Общество
Оклады военных и сотрудников ряда силовых ведомств поднимут на 10,5% с 1 октября
Мир
Пограничник пострадал при стрельбе в аэропорту Кишинева
Мир
Голливудский актер Алан Аркин умер в возрасте 89 лет
Экономика
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 97 рублей впервые с марта 2022 года
Экономика
Эксперт спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ
Мир
Во Франции установят личности призывающих к протестам через соцсети
Общество
Путин поручил увеличить размер льготной ипотеки для семей с тремя детьми
Мир
Страны ЕС не достигли соглашения по миграционной политике
Туризм
Авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва — Тбилиси
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди
Мир
Вооруженного участника штурма Капитолия задержали около дома Обамы
Мир
Посла Колумбии в Москве вызвали в МИД после заявлений о Краматорске

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хамовнический суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест на 2 месяца и 6 суток режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 30 июня.

Следователь и прокурор сообщили суду, что изменение меры пресечения на более мягкую невозможно по причине того, что обвиняемые, находясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и повлиять на свидетелей по делу.

Также в суде стало известно, что срок предварительного следствия продлен до 16 сентября 2023 года, так как по делу необходимо провести ряд следственных действий, в том числе, допросить лиц, принимавших участие в театральной постановке фигуранток.

Работать на зло: кто и зачем оправдывает массовых убийц
Юрист рассказал об ответственности за пропаганду терроризма в Сети

В конце мая защита Беркович настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с нахождением под стражей. Адвокаты ссылались на то, что у режиссера есть несовершеннолетний ребенок, а также совершеннолетний ребенок с инвалидностью, за которым нужен уход, однако суд отклонил ходатайство.

Уголовное дело в отношении драматурга и режиссера возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса РФ). По данной статье предусмотрено наказание от пяти до семи лет лишения свободы.

Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и уехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей.

Обе фигурантки вину в совершении преступления не признают.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023