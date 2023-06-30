Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил иностранец, которого не пустили в Молдавию
Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил иностранец, которого не пустили в Молдавию. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили в МВД республики.
«Недавно в международном аэропорту Кишинева произошел инцидент, в ходе которого иностранный гражданин, которому не разрешили въезд в Молдавию, применил огнестрельное оружие», — сообщило ведомство.
На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, устроивший стрельбу пассажир прилетел из Турции. Также сообщается о минимум двух пострадавших в результате инцидента.
Все авиарейсы в международном аэропорту Кишинева отложены до разрешения инцидента, следует из данных онлайн-табло аэропорта.