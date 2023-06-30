Движение по улице Крылова ограничат в Томске

В Томске вновь ведутся ремонтные работы на улице Крылова, в связи с чем будет ограничено движение на участке от улицы Никитина до переулка Плеханова. Об этом сообщает РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу «ТомскРТС».

«На время проведения работ по перекладке теплосетей с 9:00 понедельника, 3 июля, до 20:00 субботы, 8 июля, будет перекрыто движение транспорта по улице Крылова на участке от улицы Никитина до переулка Плеханова», — говорится в сообщении.

На улице запланирована замена участка тепломагистрали под проезжей частью. Работы пройдут возле дома № 17.

Как уточняет информагентство, ремонтные работы проводятся на теплосетях по улице Крылова почти каждый год. Летом 2022 года специалисты уже выполняли противоаварийные работы возле дома № 17.